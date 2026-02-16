Praticamente lo mangiavamo Le condanne a morte per l' amianto stanno ancora arrivando

Antonio, falegname di lunga data, rivela che l’amianto era presente ovunque a bordo delle navi su cui ha lavorato, e questa esposizione ha causato la morte di almeno sei colleghi. La sua testimonianza conferma che il materiale veniva usato spesso per isolare strutture su yacht e navi mercantili, anche se si sapeva dei rischi. Antonio racconta che, finora, è riuscito a evitarne le conseguenze, ma la presenza dell’amianto ha lasciato tracce profonde tra chi lavorava in quel settore.

In Toscana (e a Firenze) ogni anno vengono diagnosticate decine e decine di mesoteliomi dovuti all'esposizione alla fibra killer. Abbiamo raccolto testimonianze e numeri: ecco cosa abbiamo scoperto "Nella cooperativa dove lavoravo coibentavamo le tubazioni con l'amianto: eravamo in 20, 18 sono morti di mesotelioma" ricorda Franco Berti, ex operaio di una centrale Enel.