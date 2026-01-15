L’Iran teme un attacco degli Stati Uniti e chiude lo spazio aereo Sospese le condanne a morte

In risposta alle tensioni con gli Stati Uniti, l’Iran ha chiuso temporaneamente il proprio spazio aereo per cinque ore, sospendendo anche le condanne a morte. La misura, adottata in un contesto di crescente preoccupazione per un possibile attacco militare, si è conclusa giovedì mattina. Questa decisione evidenzia le complicate dinamiche politiche e le tensioni in corso tra i due paesi.

A seguito delle continue minacce di un imminente attacco militare da parte degli Stati Uniti, l’ Iran ha chiuso lo spazio aereo per cinque ore, riaprendolo giovedì mattina. Il blocco, diramato senza fornire spiegazioni, ha costretto i vettori internazionali a deviare le rotte per evitare il territorio iraniano. I siti specializzati, come FlightRadar24 e SafeAirspace, hanno segnalato un rischio concreto di attività missilistiche o di un potenziale errore nel riconoscere i voli civili. Intorno alle 7:00, ora locale, la situazione è tornata alla normalità operativa. La riapertura e il ripristino dei collegamenti sono stati poi annunciati da Turkish Airlines. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

