Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all' ospedale Arrestato il fratello di 28 anni

La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. La vittima è stata trovata in fin di vita e portata d’urgenza all’ospedale, ma non ce l’ha fatta. Musella è stato portato nel carcere di Secondigliano, dove dovrà rispondere di omicidio volontario. La scena è ancora avvolta nel mistero, ma gli investigatori stanno seguendo tutte le piste.

È morta poco dopo il suo arrivo in ospedale Jlenia Musella, 22 anni, residente nel rione Conocal di Ponticelli alla periferia Est di Napoli. La giovane è stata ferita mortalmente con una coltellata alla schiena nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, ed è deceduta nonostante i tentativi dei medici dell'emergenza di salvarle la vita. La Polizia di Stato è intervenuta presso l'ospedale Villa Betania in seguito alla segnalazione dell'arrivo di una ragazza con una grave ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo il ricovero, la 22enne, classe 2003, è spirata. Secondo le prime informazioni, Jlenia Musella è stata portata all'ospedale Evangelico a bordo di un'auto privata, prima del successivo intervento delle forze dell'ordine.

