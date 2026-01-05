Botte e violenze reiterate alla moglie lei finisce in ospedale | marito arrestato dalla polizia

Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara è intervenuta in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna vittima di ripetute violenze da parte del marito. L’uomo è stato arrestato e la donna soccorsa e trasportata in ospedale. L’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica che, purtroppo, si ripete con frequenza.

Ancora una violenza domestica. Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara – a seguito della richiesta di aiuto pervenuta da una donna sul numero di emergenza - è intervenuta all'interno di un'abitazione scenario di ripetute violenze. La signora, aggredita poco prima dal marito, ha raccontato agli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

