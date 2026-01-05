Botte e violenze reiterate alla moglie lei finisce in ospedale | marito arrestato dalla polizia
Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara è intervenuta in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna vittima di ripetute violenze da parte del marito. L’uomo è stato arrestato e la donna soccorsa e trasportata in ospedale. L’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica che, purtroppo, si ripete con frequenza.
Ancora una violenza domestica. Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara – a seguito della richiesta di aiuto pervenuta da una donna sul numero di emergenza - è intervenuta all'interno di un'abitazione scenario di ripetute violenze. La signora, aggredita poco prima dal marito, ha raccontato agli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Botte alla stazione, due ragazzi coinvolti. Sul posto esercito e polizia: giovane finisce in ospedale
Leggi anche: Il marito la massacra di botte e la chiude nel loro negozio, lei telefona alla polizia e poi sviene tra le braccia degli agenti
Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia, condannato marito violento.
Dopo altri anni di violenze sui genitori, spesso avvenuti sotto l'effetto di droghe, tra minacce e botte torna definitivamente in carcere un 27enne di Sant’Ilario d’Enza. Il giovane era già stato condannato a 4 anni di reclusione e una multa di 1.500 euro nel 2022. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.