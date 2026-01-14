Marito e moglie uccisi a colpi di kalashnikov a Catanzaro | arrestate due persone dopo 13 anni dal delitto

Due uomini sono stati arrestati a Catanzaro in relazione al duplice omicidio di una coppia avvenuto nel 2013. Le indagini, supportate dalle dichiarazioni di un pentito, hanno portato all’arresto dopo oltre dieci anni. L’episodio, avvenuto con colpi di kalashnikov, rappresenta ancora un punto fermo nell’attività investigativa della zona.

Arrestati due uomini per il duplice omicidio di due coniugi avvenuto nel 2013 nel Catanzarese. Decisive le dichiarazioni di un pentito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie Leggi anche: Uccide la moglie che era costretta a letto per una malattia: dopo due anni il marito va a processo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cameri, marito e moglie trovati morti nella loro casa; Uccide con un colpo di pistola la moglie malata 80enne e poi si toglie la vita; Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l'omicidio-suicidio in una casa nel Novarese; Si butta dal balcone per fuggire dal marito. Il giudice: si prostituiva, non è femminicidio. Marito e moglie uccisi a colpi di kalashnikov a Catanzaro: arrestate due persone dopo 13 anni dal delitto - Due nuovi arresti in seno alla ‘ndrangheta per l'uccisione di Giuseppe Bruno, 39 anni, e la moglie Caterina Raimondi, assassinati in provincia di Catanzaro nel febbraio del 2013 a colpi di kalashnikov ... fanpage.it

Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l’omicidio-suicidio in una casa nel Novarese - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni che era malata da tempo, poi ha rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la ... fanpage.it

Omicidio-suicidio a Cameri: spara alla moglie malata e poi si uccide - Tragedia nel Novarese, a Cameri, dove un uomo di 88 anni ha prima sparato e ucciso la moglie malata, poi si è tolto la vita. notizie.it

Ho un quesito sul welfare aziendale: famiglia composta da marito moglie e un figlio a carico, spese annuali tra bollette e interessi su mutuo che superano i 4000 euro, il marito ha ricevuto i 2000 euro di fringe benefit su bollette, può richiedere anche la moglie i facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.