Prevista una nuova chiusura di notte per lavori dell' autostrada A14 dopo il casello di Città Sant' Angelo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È prevista una chiusura notturna dell'autostrada A14 tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo, in provincia di Teramo, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Fonte da Capo”. L'intervento, programmato dalle 22 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 dicembre, comporterà la chiusura del tratto per tutta la notte.

Immagine generica

Lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, allo scopo di permettere attività nell'ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento impianti della galleria “Fonte da Capo”, dalle ore 22 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri-Pineto e. Ilpescara.it

Nuova LEGGE sulla CACCIA (vergogna) | Avv. Angelo Greco

Video Nuova LEGGE sulla CACCIA (vergogna) | Avv. Angelo Greco

prevista nuova chiusura notteNuova settimana di cantieri notturni sull’autostrada dei Laghi - Nella stessa notte è prevista infine la chiusura del tratto tra Castellanza e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda verso Varese (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

prevista nuova chiusura notteNuova chiusura notturna per l'autostrada A14 dopo il casello di Città Sant'Angelo - Il tratto compreso tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto resterà chiuso al traffico in entrambe le direzioni ... ilpescara.it