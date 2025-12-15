Prevista una nuova chiusura di notte per lavori dell' autostrada A14 dopo il casello di Città Sant' Angelo
È prevista una chiusura notturna dell'autostrada A14 tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo, in provincia di Teramo, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Fonte da Capo”. L'intervento, programmato dalle 22 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 dicembre, comporterà la chiusura del tratto per tutta la notte.
Lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, allo scopo di permettere attività nell'ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento impianti della galleria “Fonte da Capo”, dalle ore 22 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri-Pineto e. Ilpescara.it
