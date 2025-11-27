Università di Pavia contro Universitas Mercatorum | la sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 93142025 il Consiglio di Stato ha accolto integralmente il ricorso in appello proposto dall’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Veneto n. 20202024, ha annullato la delibera del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Padova n. 10 del 26 settembre 2023, nella parte in cui stabiliva che l’assunzione di incarichi di insegnamento presso le Università telematiche costituisce sempre un’“attività concorrenziale con l’Università di Padova” (come tale vietata). Segnatamente, il Consiglio di Stato, aderendo pienamente alle censure mosse da parte appellante, ha ritenuto che la delibera impugnata risulta inficiata sia da un vizio di violazione di legge (stante il contrasto con il disposto di cui all’art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Due giorni di confronto, ricerca e territorio all’Università di Pavia Si sono concluse oggi le due giornate di approfondimento organizzate dall’Università di Pavia dedicate a tutela del paesaggio, sostenibilità delle filiere e strategie di adattamento ai cambiamenti - facebook.com Vai su Facebook
Università di Pavia contro Universitas Mercatorum: la sentenza del Consiglio di Stato - I Giudici di Palazzo Spada sottolineano poi come non sia stato dimostrato che la concorrenza delle universita` telematiche stia attualmente cagionando all’Universita` di Padova un concreto pregiudizio ... Secondo msn.com
L’università di Pavia sforna sempre più laureati, ma poi i “cervelli” fuggono - In soli sei anni (dalla fine del 2018 a tutto il 2024) i laureati della fascia di età fra 25 e 39 anni ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it