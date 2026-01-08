Occhiuto annuncia le 10 cose belle del 2026

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha condiviso sui social un elenco delle dieci principali iniziative e obiettivi previsti per il 2026. In questo intervento, vengono illustrati i progetti e le prospettive che intendono contribuire allo sviluppo e al miglioramento della regione nel prossimo futuro. Si tratta di un’anticipazione delle principali tappe che guideranno l’azione amministrativa nel corso dell’anno.

AGI - "Dieci cose belle che accadranno in Calabria nel 2026". Con un post sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, illustra gli obiettivi da raggiungere nell'anno appena iniziato. Si parte dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria, quindi l'aeroporto di Lamezia Terme "per l'avvio dei nuovi hangar Ryanair " che porterà a 300 posti di lavoro e la "seconda parte" dei lavori di ammodernamento e adeguamento dello scalo lametino. Sanità: fine del commissariamento e nuovi ospedali. Inoltre – prosegue il post di Occhiuto – "(finalmente) la sanità esce dal commissariamento e si libera da anni di malagestione".

Sanità calabrese, il coraggio che manca. L'Editoriale di Luigi Palamara Il presidente Roberto Occhiuto parla di sanità come chi osserva la realtà da lontano. Troppo lontano. Conosce i numeri, cita riforme, annuncia svolte. Ma la sanità reale, quella vissuta ogni - facebook.com facebook

