Il Ministero della Giustizia ha aperto un nuovo concorso per la polizia penitenziaria, creando 1.340 posti disponibili, anche per chi non ha prestato servizio militare. La decisione mira a rafforzare le forze di sicurezza nelle carceri italiane, con un'attenzione speciale alle candidature senza esperienza militare. La selezione partirà a breve e si svolgerà attraverso prove pratiche e scritte.

Il Ministero della Giustizia ha dato il via libera a uno dei piani di assunzione più imponenti degli ultimi anni. Il bando, pubblicato il 12 febbraio 2026, punta a reclutare un totale di 3.350 allievi agenti per il Corpo di Polizia Penitenziaria. La vera svolta di questa selezione è l’apertura al mondo civile: una fetta consistente dei posti è infatti destinata a ragazzi e ragazze che non hanno mai indossato una divisa militare, abbattendo una barriera che per anni ha limitato l’accesso a questa carriera. Il concorso è stato suddiviso in due percorsi paralleli per gestire al meglio le diverse provenienze dei candidati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Polizia penitenziaria, al via il concorso: 1.340 posti aperti anche a chi non ha fatto il militare

Il concorso docenti PNRR3 prevede una riserva fino al 50% dei posti in graduatoria per alcune categorie di candidati.

In alcune carceri di Napoli, prende avvio la sperimentazione dello spray al peperoncino, uno strumento di autodifesa a base di Oleoresin Capsicum.

Polizia penitenziaria: il giuramento del 185° corso di formazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.