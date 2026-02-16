Polizia penitenziaria al via il concorso | 1.340 posti aperti anche a chi non ha fatto il militare
Il Ministero della Giustizia ha aperto un nuovo concorso per la polizia penitenziaria, creando 1.340 posti disponibili, anche per chi non ha prestato servizio militare. La decisione mira a rafforzare le forze di sicurezza nelle carceri italiane, con un'attenzione speciale alle candidature senza esperienza militare. La selezione partirà a breve e si svolgerà attraverso prove pratiche e scritte.
Il Ministero della Giustizia ha dato il via libera a uno dei piani di assunzione più imponenti degli ultimi anni. Il bando, pubblicato il 12 febbraio 2026, punta a reclutare un totale di 3.350 allievi agenti per il Corpo di Polizia Penitenziaria. La vera svolta di questa selezione è l’apertura al mondo civile: una fetta consistente dei posti è infatti destinata a ragazzi e ragazze che non hanno mai indossato una divisa militare, abbattendo una barriera che per anni ha limitato l’accesso a questa carriera. Il concorso è stato suddiviso in due percorsi paralleli per gestire al meglio le diverse provenienze dei candidati. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Concorso docenti PNRR3, alle riserve fino al 50% dei posti in graduatoria. Chi ne ha diritto
Il concorso docenti PNRR3 prevede una riserva fino al 50% dei posti in graduatoria per alcune categorie di candidati.
Spray al peperoncino in dotazione alla polizia penitenziaria: la novità arriva anche nelle carceri napoletane
In alcune carceri di Napoli, prende avvio la sperimentazione dello spray al peperoncino, uno strumento di autodifesa a base di Oleoresin Capsicum.
Polizia penitenziaria: il giuramento del 185° corso di formazione
Argomenti discussi: Tutte le notizie dai dipartimenti; Carceri: parte il servizio civile in undici istituti penitenziari; Seconda chance, al via a Belluno le Olimpiadi in carcere; Roma, intossicazione alimentare alla scuola di formazione della polizia penitenziaria.
Finalmente al via la sperimentazione dello spray urticante come strumento di dissuasione e difesaFinalmente al via la sperimentazione dello spray urticante come strumento di dissuasione e difesa A quindici anni di distanza dall’introduzione in Italia e a dieci dall’inizio della sperimentazione pe ... poliziapenitenziaria.it
70 intossicati alla Scuola di formazione della polizia penitenziariaSono gli allievi e gli agenti della Scuola di formazione e aggiornamento Giovanni Falcone. Per 20 è stato necessario il trasferimento d'urgenza in ospedale. Un fatto di gravità inaudita, denuncia ... rainews.it
Un altro grande risultato con la Lega al Governo. Il nuovo bando di concorso per nuovi 3.350 nuovi Allievi Agenti è un segnale chiaro di attenzione e di sostegno alla Polizia Penitenziaria, presidio essenziale di legalità e sicurezza. Un Corpo che non si limit - facebook.com facebook
Concorso per 3350 Allievi agenti della Polizia Penitenziaria: Bando 2026 Info e requisiti nel primo commento x.com