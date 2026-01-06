Concorso docenti PNRR3 alle riserve fino al 50% dei posti in graduatoria Chi ne ha diritto
Il concorso docenti PNRR3 prevede una riserva fino al 50% dei posti in graduatoria per alcune categorie di candidati. Questo articolo illustra chi può accedere a tali riserve, una volta superate le prove, in conformità con l’articolo di riferimento. Una guida chiara e precisa per comprendere i requisiti e le condizioni per beneficiare delle riserve previste dal bando.
Concorso docenti PNRR3: quali candidati, superate le prove, avranno diritto alla riserva dei posti nella formulazione della graduatoria? L’art. 5 del D.P.R. 4871994 come modificato dall’art. 1 l. e) del D.P.R. 822023 dispone "Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
