Polizia di Stato | Mille nuovi vice ispettori in arrivo 334 posti riservati al personale interno

La Polizia di Stato ha annunciato l’arrivo di mille nuovi vice ispettori, tra cui 334 provenienti dal personale interno, per rafforzare la squadra. L’obiettivo è coprire i vuoti nel reparto e migliorare la presenza sul territorio, anche grazie a un concorso pubblico appena aperto. Le iscrizioni sono già aperte e molti giovani si stanno preparando per affrontare le prove di selezione.

Polizia di Stato: Un Concorso per Mille Nuovi Vice Ispettori per Rinforzare la Sicurezza. La Polizia di Stato ha aperto le iscrizioni a un concorso pubblico per l'assunzione di mille allievi vice ispettori, un'iniziativa volta a potenziare le risorse umane e a rispondere alle crescenti sfide della sicurezza nazionale. Il bando, pubblicato il 15 febbraio 2026 e con scadenza al 21 febbraio 2026, prevede riserve di posti per il personale interno, offrendo opportunità di carriera a sovrintendenti e agenti con esperienza. L'obiettivo è garantire una presenza più efficace sul territorio e contrastare la criminalità in tutte le sue forme.