Ciro Ferrara commenta la recente vittoria dell’Inter contro il Genoa, sottolineando la posizione in classifica e analizzando le prestazioni dei giocatori chiave. L’ex difensore, ex Juve e Napoli, si concentra in particolare su Lautaro Martinez, confrontandolo con altri grandi attaccanti come Kane, Mbappé e Haaland.

© Internews24.com - Ferrara convinto: «Non è una sorpresa vedere l’Inter in testa. Lautaro? Rispetto a Kane, Mbappé e Haaland…»

Inter News 24 L’ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha commentato così la vittoria dell’Inter col Genoa, soffermandosi su Lautaro. Dagli studi di DAZN, Ciro Ferrara ha esaltato i nerazzurri dopo la vittoria di Genova. L’ex difensore ha collocato il capitano Lautaro Martinez nell’élite mondiale, al pari di Haaland e Mbappé. Analizzando la vetta, l’opinionista ha definito il primato della Beneamata meritato e prevedibile: la rosa a disposizione di Cristian Chivu è ritenuta tecnicamente superiore anche a quella del Napoli, nonostante il tricolore sul petto dei partenopei. SU LAUTARO – « Se metto Lautaro sotto a Kane, Haaland e Mbappé? Io no sinceramente, lo metto assolutamente allo stesso livello. Internews24.com

