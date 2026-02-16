Podismo Marazzoli da record alla Carettera Ottimo argento di Fiorenza Pierli

Marco Marazzoli ha stabilito un nuovo record alla Carettera di Rubiera, fermando il cronometro a un tempo mai raggiunto prima in questa gara. La sua vittoria ha sorpreso gli spettatori, che hanno assistito a un'ottima prestazione sul percorso di 10 chilometri. Nel frattempo, Fiorenza Pierli conquista un argento convincente, confermando le sue capacità in una competizione molto combattuta. La gara, giunta alla 44ª edizione, ha visto una forte presenza di atleti provenienti da Modena e Reggio Emilia.

Ritorna sulle strade di Rubiera, a Reggio Emilia, la 44esima Carettera, tradizionale gara competitiva e non con grande partecipazione da Modena e Reggio. Numeri di tutto rispetto, con oltre 1600 partecipanti alla non competitiva che prevedeva tre percorsi, da 5 a 11 chilometri, e ben 341 arrivati alla corsa agonistica di 10 chilometri, numero in aumento per il terzo anno consecutivo. Un evento coinvolgente, al punto di prevedere anche una corsetta speciale per chi voleva partecipare col proprio cane. Mattinata perfetta per correre, finalmente con l'occhio del sole dopo tanta pioggia, e tempi da record grazie al percorso interamente pianeggiante con lunghi rettilinei.