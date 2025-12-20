Podismo | si prospetta un’edizione da record Tutti i percorsi Verso la Ronda Ghibellina Obiettivo mille iscritti

CASTIGLION FIORENTINO Sono già più di 900 le iscrizioni ricevute per la Ronda Ghibellina che quest’anno si correrà il 25 gennaio. A poco più di un mese dall’appuntamento a Castiglion Fiorentino si prospetta all’orizzonte un’edizione da record. L’organizzazione è al lavoro per curare nei minimi dettagli un evento entrato nel calendario del trail con almeno 200 volontari arruolati dalle tre associazioni che fattivamente collaborano nell’organizzazione: Ronda Ghibellina Team, Vab e Gruppo Storico e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino. Il format prevede quattro gare competitive (valevoli per l’Utmb Index) e due marce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

