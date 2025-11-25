10 chilometri città di Faenza primo posto per la giovane atleta Fiorenza Pierli dell' Atletica 85

Atletica 85 Faenza Bcc, con la quarta edizione della “10 km Città di Faenza” ha riscaldato la fresca mattina di domenica 23 novembre, con un appuntamento ormai riconosciuto e capace di richiamare un grande pubblico di atleti e appassionati. Più di 1100 partecipanti di cui 500 competitivi si sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it