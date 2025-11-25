10 chilometri città di Faenza primo posto per la giovane atleta Fiorenza Pierli dell' Atletica 85
Atletica 85 Faenza Bcc, con la quarta edizione della “10 km Città di Faenza” ha riscaldato la fresca mattina di domenica 23 novembre, con un appuntamento ormai riconosciuto e capace di richiamare un grande pubblico di atleti e appassionati. Più di 1100 partecipanti di cui 500 competitivi si sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi 23 novembre Si è corsa la FIAT Maratona City di Torino, la 42 chilometri che ha attraversato: le città di Torino e Nichelino Moncalieri e i comuni di Beinasco e Borgaretto. Queste immagini del passaggio a Stupinigi. - facebook.com Vai su Facebook
Stasera si intrecciano le storie di due città unite da oltre 50 chilometri di portici. Torino, una delle aree pedonali più estese d’Europa, dove pietra e marmo raccontano la trasformazione della capitale sabauda. Bologna, con i suoi portici infiniti, sempre vivi e stor Vai su X