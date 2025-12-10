Taranto | morta Annamaria Lastella presidente facente funzione della Corte d’Appello Aveva 65 anni

È scomparsa improvvisamente Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’Appello di Taranto, all'età di 65 anni. Figura di rilievo nel sistema giudiziario locale, la sua perdita rappresenta un grave lutto per la comunità e il settore giudiziario della città.

È morta improvvisamente Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d'Appello di Taranto. La magistrata tarantina aveva 65 anni. Residente a Martina Franca ha accusato un malore a casa e non è andata a presiedere l'udienza in programma stamattina. La situazione è poi precipitata. Trasportata all'ospedale "Santissima Annunziata" la donna è deceduta nell'ospedale tarantino.