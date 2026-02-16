Stefano Borghi spiega che il Milan ha conquistato la vittoria a Pisa perché Luka Modric ha segnato un gol decisivo. La partita si è conclusa con il successo dei rossoneri, che hanno dimostrato prontezza nel trovare risposte anche in situazioni complicate. Borghi osserva che la squadra di Pioli sa sempre come reagire, anche quando il risultato sembra incerto.

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha commentato la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Milan tra Lega, mercato e recuperi: Cardinale presente! Torna Saelemaekers? Occhi in Belgio Stefano Borghi ha poi aggiunto: "Il problema Pisa è stato non poco complicato, Milan che dopo la bella vittoria di gioco di Bologna ha fatto un passo indietro da questo punto di vista. Quello che è indiscutibile è che il Milan ha una quantità di punti enorme rispetto alle previsioni e questo conta più di tutto il resto o almeno quanto tutto il resto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, Borghi commenta: “I rossoneri riescono sempre a trovare una soluzione”

