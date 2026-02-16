pinazzola gol dell’ex alla Roma | l’urlo il freno e quel gesto verso la tribuna La ricostruzione

Leonardo Spinazzola ha segnato contro la Roma per la quarta volta in questa stagione, dimostrando ancora una volta la sua predilezione per i giallorossi. Durante il match tra Napoli e Roma, il giocatore ha realizzato il gol che ha pareggiato momentaneamente il risultato, suscitando un grande entusiasmo tra i tifosi partenopei. Dopo aver segnato, Spinazzola ha esultato con un urlo e ha rivolto un gesto alla tribuna, creando un momento di tensione nello stadio.

LA LEGGE DELL’EX. Leonardo Spinazzola si conferma la “bestia nera” della sua ex squadra: nel pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma, l’esterno ha segnato il gol del momentaneo 1-1 al 40?, il suo quarto sigillo stagionale (il secondo proprio contro i giallorossi). Dopo la rete, arrivata grazie a una deviazione, Spinazzola si è lasciato andare a un urlo liberatorio sotto la Curva A, ma ha subito frenato l’entusiasmo. Abbracciato dai compagni, ha rivolto un gesto affettuoso verso la tribuna (indirizzato a moglie e amici), evitando qualsiasi polemica o mancanza di rispetto verso il club con cui ha vinto la Conference League e verso amici fraterni come Mancini e Pellegrini. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

