pinazzola gol dell’ex alla Roma | l’urlo il freno e quel gesto verso la tribuna La ricostruzione

Leonardo Spinazzola ha segnato contro la Roma per la quarta volta in questa stagione, dimostrando ancora una volta la sua predilezione per i giallorossi. Durante il match tra Napoli e Roma, il giocatore ha realizzato il gol che ha pareggiato momentaneamente il risultato, suscitando un grande entusiasmo tra i tifosi partenopei. Dopo aver segnato, Spinazzola ha esultato con un urlo e ha rivolto un gesto alla tribuna, creando un momento di tensione nello stadio.

LA LEGGE DELL’EX. Leonardo Spinazzola si conferma la “bestia nera” della sua ex squadra: nel pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma, l’esterno ha segnato il gol del momentaneo 1-1 al 40?, il suo quarto sigillo stagionale (il secondo proprio contro i giallorossi). Dopo la rete, arrivata grazie a una deviazione, Spinazzola si è lasciato andare a un urlo liberatorio sotto la Curva A, ma ha subito frenato l’entusiasmo. Abbracciato dai compagni, ha rivolto un gesto affettuoso verso la tribuna (indirizzato a moglie e amici), evitando qualsiasi polemica o mancanza di rispetto verso il club con cui ha vinto la Conference League e verso amici fraterni come Mancini e Pellegrini. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - pinazzola, gol dell’ex alla Roma: l’urlo, il freno e quel gesto verso la tribuna. La ricostruzione Roma-Napoli, decide Neres: gol pazzesco e quel doppio gesto che ha “zittito” l’Olimpico Elkann Spalletti, il bel gesto dopo la vittoria della Juventus contro la Roma. La ricostruzione di quanto successo Dopo la partita tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium, Elkann Spalletti ha mostrato un gesto di rispetto nei confronti dell’allenatore della Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Genoa-Napoli 2-3, pagelle: Hojlund glaciale, Buongiorno disastroso. Malen come Ronaldo, il gol dell'ex Spinazzola e il super Santos: il pari tra Napoli e Roma scatena le ironieIl posticipo al Maradona finisce sul 2-2 dopo il dopo vantaggio dei giallorossi, sempre raggiunto dagli azzurri di Conte. Ecco le migliori vignette satiriche del web ... corrieredellosport.it Ancora il gol dell'ex! Spinazzola la pareggia al 40'!Al 40' il Napoli pareggia con Leonardo Spinazzola! Fendente da fuori area dell'ex di turno, in gol anche all'andata, deviazione con il polpaccio di Pisilli che rende la ... tuttonapoli.net #Malen come #Ronaldo, il gol dell'ex #Spinazzola e il super Santos: il pari tra #Napoli e #Roma scatena le ironie x.com CDS - SPINAZZOLA E ALISSON SANTOS RISPONDONO A MALEN Termina 2-2 la sfida tra Napoli e Roma. A sbloccare la gara è Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Al 40' Spina facebook