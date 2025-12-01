Roma-Napoli decide Neres | gol pazzesco e quel doppio gesto che ha zittito l’Olimpico

MVP e Gesto Shock. Il Napoli espugna Roma (0-1) e vola al comando della Serie A grazie alla giocata di David Neres. L’esterno ha deciso il match concludendo un contropiede perfetto assistito da Hojlund. Subito dopo la rete, Neres si è rivolto agli ultras giallorossi con un doppio gesto polemico: prima le mani alle orecchie per sentire i fischi, poi l’indice sulla bocca per zittire i cori razzisti, ammutolendo di fatto lo stadio Olimpico. David Neres esultanza zittisce stadio Olimpico Roma Napoli gol Come è nato il gol: l’assist di Hojlund e la corsa di 50 metri. Il gol che vale la vetta della classifica non è nato per caso, ma da una lettura tattica perfetta che rispecchia la solidità del nuovo Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

