Roma-Napoli decide Neres | gol pazzesco e quel doppio gesto che ha zittito l’Olimpico
MVP e Gesto Shock. Il Napoli espugna Roma (0-1) e vola al comando della Serie A grazie alla giocata di David Neres. L’esterno ha deciso il match concludendo un contropiede perfetto assistito da Hojlund. Subito dopo la rete, Neres si è rivolto agli ultras giallorossi con un doppio gesto polemico: prima le mani alle orecchie per sentire i fischi, poi l’indice sulla bocca per zittire i cori razzisti, ammutolendo di fatto lo stadio Olimpico. David Neres esultanza zittisce stadio Olimpico Roma Napoli gol Come è nato il gol: l’assist di Hojlund e la corsa di 50 metri. Il gol che vale la vetta della classifica non è nato per caso, ma da una lettura tattica perfetta che rispecchia la solidità del nuovo Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook
Così in campo #RomaNapoli #Napoli #Roma Vai su X
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Scrive sport.sky.it
Il Napoli espugna l’Olimpico di misura: decide ancora Neres, sorpasso avverato - Con una prestazione solida il Napoli espugna l'Olimpico e torna nuovamente in vetta alla classifica di serie A. Lo riporta sportface.it
Roma-Napoli 0-1, la decide Neres: ora Conte è primo in classifica - Per la sfida al vertice dell'Olimpico Antonio Conte si affida alla formazione che è scesa in campo mercoledì scorso contro il Qarabag: difesa a tre, con Lang e Neres in attacco ... Scrive msn.com