Il sindaco di Pietrelcina, Mazzone, ha deciso di proporre la cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim Faltas dopo il suo intervento durante la messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove ha parlato della sua esperienza in Terra Santa.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel pomeriggio di oggi Padre Ibrahim Faltas, figura di rilievo della Custodia di Terra Santa, ha incontrato la comunità di Pietrelcina e celebrato messa nella chiesa santuario di Santa Maria degli Angeli. Il frate francescano si trova nel Sannio per partecipare ad un evento benefico promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento, con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”. Prima della funzione, il religioso è stato accolto nella casa comunale dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Pietrelcina. Padre Faltas è internazionalmente noto per il suo ruolo di mediatore durante l’assedio della Basilica della Natività a Betlemme nella primavera 2002. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, il sindaco Mazzone propone la cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim Faltas

