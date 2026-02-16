Pietrelcina il sindaco Mazzone propone la cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim Faltas
Il sindaco di Pietrelcina, Mazzone, ha deciso di proporre la cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim Faltas dopo il suo intervento durante la messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove ha parlato della sua esperienza in Terra Santa.
Tempo di lettura: 3 minuti Nel pomeriggio di oggi Padre Ibrahim Faltas, figura di rilievo della Custodia di Terra Santa, ha incontrato la comunità di Pietrelcina e celebrato messa nella chiesa santuario di Santa Maria degli Angeli. Il frate francescano si trova nel Sannio per partecipare ad un evento benefico promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento, con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”. Prima della funzione, il religioso è stato accolto nella casa comunale dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Pietrelcina. Padre Faltas è internazionalmente noto per il suo ruolo di mediatore durante l’assedio della Basilica della Natività a Betlemme nella primavera 2002. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Cittadinanza onoraria ad Albanese, Prodi chiede la revoca: “Bologna non perseveri”. Il sindaco: “Rispettare le decisioni del Consiglio comunale”
Firenze, salta cittadinanza onoraria per Francesca albanese dopo parole su raid contro La Stampa, sindaco Funaro attacca: “È divisiva”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Al via il corso per istruttore di nuoto della FIN | La cultura dell’acqua è il nostro punto di partenza.
Pietrelcina, il sindaco Mazzone propone cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim FaltasNel pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, Padre Ibrahim Faltas, figura di rilievo della Custodia di Terra Santa, ha incontrato la comunità di Pietrelcina e celebrato messa nella chiesa santuari ... ntr24.tv
Mastella e altri sindaci chiedono a Regione sostegno alle Capitali culturaPer dare giusto risalto, rilievo e significato al percorso finora compiuto ... msn.com
Padre Ibrahim Faltas tra Sannio e Irpinia per raccontare la sua Terra Santa. Il Direttore delle Scuole della Custodia di Terra Santa sarà a Pietrelcina, a Benevento e Torrioni. - facebook.com facebook