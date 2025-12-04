Cittadinanza onoraria ad Albanese Prodi chiede la revoca | Bologna non perseveri Il sindaco | Rispettare le decisioni del Consiglio comunale

Bologna, 4 dicembre 2025 – La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite sui territori occupati della Palestina, ancora al centro del dibattito a Palazzo d’Accursio (con annesse e connesse polemiche). Se il Comune di Firenze ha ‘congelato’ il riconoscimento ad Albanese dopo le dichiarazioni in merito all’assalto dei manifestanti di Torino alla redazione de La Stampa ( “Sia da monito per i giornalisti”, aveva detto la relatrice Onu), oggi si è consumato il botta e risposta tra il sindaco Matteo Lepore e l’ex premier Romano Prodi. Il botta e risposta tra Prodi e Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza onoraria ad Albanese, Prodi chiede la revoca: “Bologna non perseveri”. Il sindaco: “Rispettare le decisioni del Consiglio comunale”

