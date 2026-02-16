Piero De Luca frana ma non… il campo largo

Piero De Luca ha annunciato che la sua strategia politica rimane focalizzata sul rafforzamento di Salerno, nonostante le recenti tensioni legate alle alleanze. La sua volontà è di proseguire con i progetti avviati da decenni, anche se alcuni osservatori ipotizzano che le tensioni interne possano portare a nuove alleanze o a cambi di rotta. De Luca ha ribadito che il suo obiettivo è mantenere un impegno costante nel rilancio della città, anche di fronte alle difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti "Continuare il lavoro di sviluppo e di rilancio della città di Salerno portato avanti da trent'anni a questa parte, quindi chi ha intenzione di tornare indietro farà evidentemente altre strade o altre percorsi. Noi costruiamo un centro ampio ". Le parole con le quali il deputato salernitano Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico ha risposto alle domande sulle prossime elezioni amministrative a Salerno, a margine della sua partecipazione ad un sopralluogo a Vietri sul Mare per comprendere l'entità e la gravità della frana che ha colpito la zona Madonna dell'arco, non lasciano adito a dubbi.