Pier Polo Porta su Inter-Juventus Di Gregorio evidenzia delle incertezze

Pier Polo Porta ha commentato l’ultimo match tra Inter e Juventus, accusando alcune decisioni dell’arbitro che, secondo lui, hanno influenzato il risultato. Durante il suo podcast, ha sottolineato come alcune imprecisioni di Di Gregorio abbiano creato incertezze in campo. In particolare, Porta ha puntato il dito su alcune chiamate che hanno generato discussioni tra tifosi e commentatori.

Pier Paolo Porta, all'interno dei suoi consueti podcast, ritorna su Inter -Juventus. Glissa sulla questione arbitrale di cui tanto hanno dibattuto social, trasmissioni televisive e stampa. Il giornalista si sofferma sulle pecche evidenziate dai bianconeri. Punta la lente di ingrandimento sulla questione portiere. Pier Paolo Porta e gli aspetti positivi in casa bianconera. Il giornalista ha analizzato la prestazione della Juventus contro l'Inter. Secondo Lui "ci sono diverse pecche nella Juventus, evidenti anche nel match di San Siro. Manca una prima punta che faccia goal e costantemente. Spalletti cerca delle alchimie particolari: Yldiz falso nueve per esempio, ma l'esperimento non è che sia ben riuscito.