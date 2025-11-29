Perin Di Gregorio Spalletti spiazza tutti | contro il Cagliari toccherà a lui difendere i pali della porta della Juventus! La scelta

Perin Di Gregorio, il tecnico sceglie quel portiere per la sfida di questa sera contro il Cagliari. Spalletti gestisce le gerarchie tra i pali. Le formazioni ufficiali di Juve-Cagliari hanno regalato il primo vero colpo di scena della gestione di Luciano Spalletti in campionato. Quando tutti si aspettavano il ritorno tra i pali del titolare designato, Michele Di Gregorio, il tecnico di Certaldo ha deciso di sovvertire i pronostici e confermare la fiducia a Mattia Perin. L’estremo difensore di Latina, dunque, difenderà la porta della Vecchia Signora per la seconda partita consecutiva, dopo essere stato protagonista nella vittoria in trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Di Gregorio, Spalletti spiazza tutti: contro il Cagliari toccherà a lui difendere i pali della porta della Juventus! La scelta

