PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 3-2 | Esposito che impatto! Di Gregorio è un caso

Luca Esposito ha segnato un gol decisivo nel derby di San Siro, causando la vittoria dell’Inter sulla Juventus per 3-2. La sua prestazione ha sorpreso molti spettatori, che hanno apprezzato la rapidità e la determinazione con cui ha affrontato la partita. Di Gregorio, invece, resta al centro di discussioni dopo aver commesso un errore che ha inciso sull’esito del match. Questa partita è stata una delle più combattute della 25ª giornata di Serie A.