PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 3-2 | Esposito che impatto! Di Gregorio è un caso
Luca Esposito ha segnato un gol decisivo nel derby di San Siro, causando la vittoria dell’Inter sulla Juventus per 3-2. La sua prestazione ha sorpreso molti spettatori, che hanno apprezzato la rapidità e la determinazione con cui ha affrontato la partita. Di Gregorio, invece, resta al centro di discussioni dopo aver commesso un errore che ha inciso sull’esito del match. Questa partita è stata una delle più combattute della 25ª giornata di Serie A.
Voti, top e flop del Derby d'Italia di San Siro, valido per la 25° giornata del campionato di Serie A. Allo scadere decide alla stoccata di Zielinski Le pagelle di Inter-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Voti, top e flop di Inter-Juve. INTER TOP: Esposito 7,5 – Juve in dieci e Chivu che si gioca la carta delle tre punte, mandando dentro Pio Esposito. E il canterano (sull'assist telecomandato del solito Dimarco) lo ripaga con l'imperioso stacco che vale il nuovo vantaggio nerazzurro. Gol che risulta pesantissimo, anche grazie al rasoterra vincente al 90? di Zielinski. Che impatto! FLOP: Luis Henrique 4,5 – Entra nell'azione dell'1-0 nerazzurro, ma per meriti principalmente degli avversari (Di Gregorio nello specifico).
PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illude
L'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.
PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giusto
Nella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito.
Pagelle LIVE Inter-Juventus: voti e giudiziQueste le pagelle di Inter-Juventus, match della venticinquesima giornata di Serie A. SOMMER 6 – Reattivo in due occasioni su Yildiz, attento anche a chiudere lo specchio sul diagonale di Cambiaso.
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco show, Muric un disastro totalePagelle Sassuolo-Inter: voti giudizi top e flop da Dimarco a Bisseck Sommer Berardi Luis Henrique Lautaro e Thuram ...
