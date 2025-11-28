Pier Paolo Porta | Serie A che bellezza!
Il Campionato si allinea alla tredicesima giornata con la roboante vittoria del Como 5 a 1 a Torino. La squadra di Cesc Fabregas è ora sesta, da sola, in Classifica. Avendo superato la Juventus, costretta al pareggio da una Fiorentina rediviva, in un match molto combattuto. Gli spunti che lascia questo turno di campionato sono molti. In primis, un coriaceo Napoli si sbarazza, piuttosto facilmente, di un Atalanta arrendevole. Ed in palese difficolta’ per almeno 60 minuti, al cospetto della squadra di Conte. Il Bologna, vittorioso fuori casa ad Udine, per 3 a 0, non fa più quasi notizia: e’ una squadra che si sta abituando a competere stabilmente per alti traguardi (per ora nazionali) nelle prime posizioni e con una filosofia di calcio ben delineata, ottimamente guidata da Mister Italiano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
