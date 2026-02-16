Piemonte più sicuro | Vigili del Fuoco e Comuni insieme per eventi protetti e senza rischi Inizia il tour regionale

Per migliorare la sicurezza negli eventi pubblici, i Vigili del Fuoco e i Comuni del Piemonte hanno avviato un nuovo percorso di collaborazione, iniziato oggi a Beinasco. La collaborazione tra le due parti mira a garantire eventi più protetti e senza rischi, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali e le squadre di soccorso. La prima tappa del tour regionale si svolge nel comune vicino a Torino, dove sono stati pianificati interventi specifici e formazione per il personale.

Il Piemonte Potenzia la Sicurezza negli Eventi Pubblici: Un Percorso Regionale Parte da Beinasco. Un nuovo percorso regionale per rafforzare la sicurezza durante eventi pubblici è stato inaugurato oggi a Beinasco, in provincia di Torino. L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con i Vigili del Fuoco, mira a fornire a Comuni e organizzatori gli strumenti necessari per gestire al meglio i rischi e garantire la sicurezza dei partecipanti, con un particolare sui piccoli centri. Un Protocollo d'Intesa per la Prevenzione e la Gestione del Rischio. Il progetto nasce dall'attuazione di un Protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.