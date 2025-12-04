Vigili del fuoco e Pontieri insieme per l' omaggio a Santa Barbara
I vigili del fuoco e i militari del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza celebrano Santa Barbara, martire cristiana protettrice contro i fulmini e il fuoco, e di conseguenza contro le morti causate da esplosioni o da colpi d'artiglieria; da qui deriva il suo patronato su numerose. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
SALA CONSILINA, OGGI LA FESTA DI SANTA BARBARA CON I VIGILI DEL FUOCO NELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ Tutto pronto a Sala Consilina per la tradizionale Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che si terrà oggi, giove - facebook.com Vai su Facebook
Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito e della Marina Militare. In questa giornata desidero rivolgere il mio più sincero augurio agli uomini e alle donne in uniforme, insieme al ringraziamento da p Vai su X
Vigili del fuoco e Pontieri insieme per l'omaggio a Santa Barbara - Celebrata la messa nella chiesa di Sant'Eufemia, sul sagrato un tricolore issato ad un mezzo dei pompieri. Lo riporta ilpiacenza.it
I vigili del fuoco veneti celebrano Santa Barbara - I vigili del fuoco oggi hanno celebrato la loro patrona Santa Barbara in tutti i comandi provinciali del Veneto. Lo riporta msn.com
Protezione civile e Vigili del fuoco insieme, 'maggiore operatività' - Si consolida la collaborazione tra l'agenzia regionale di Protezione Civile e la direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia- Scrive ansa.it