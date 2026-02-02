Questa mattina, la nuova comandante Alessandra Rilievi ha preso ufficialmente il comando del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. Ha già iniziato a lavorare sul campo, incontrando il personale e visitando le zone più a rischio. La sua priorità è essere tra la gente per prevenire i rischi e migliorare la sicurezza in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è insediata ufficialmente alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino la nuova Comandante, Alessandra Rilievi, che da oggi assume la responsabilità operativa e organizzativa del presidio irpino. Un incarico accolto con emozione e profondo senso del dovere, in un territorio complesso e strategico sotto il profilo della sicurezza. “Sono onorata di poter guidare il Comando di Avellino – ha dichiarato la Comandante –. Ho trovato una struttura di grande professionalità, composta da donne e uomini animati da un forte spirito di servizio. Il mio obiettivo è valorizzare questo patrimonio umano e rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia con i cittadini e con tutte le istituzioni locali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Essere tra la gente per prevenire i rischi”: Rilievi alla guida dei Vigili del Fuoco

Approfondimenti su Vigili Del Fuoco Avellino

Questa mattina ad Avellino si è tenuto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco.

Da domani, il comando provinciale di Lecco cambierà guida.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Vigili Del Fuoco Avellino

Argomenti discussi: Giorgio Rocca e le cugine Zini nella Staffetta della Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 a Livigno; EMERGENZA MALTEMPO / Il vescovo Raspanti tra la gente lungo la costa ionica; Tra la gente rabbia e paura Si teme anche di andare a messa; I panini a forma di astronave per cui la gente fa la fila a Milano sono buoni? La video recensione.

La vita Gaza richiede di essere immobili come una roccia. La sua gente ha dovuto sopportare molte volte più di quanto la gente comune altrove sopporti, deve essere pronta a sopportare indefinitamente. Questa è una costituzione fisica e psicologica diversa d - facebook.com facebook