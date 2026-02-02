Essere tra la gente per prevenire i rischi | Rilievi alla guida dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, la nuova comandante Alessandra Rilievi ha preso ufficialmente il comando del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. Ha già iniziato a lavorare sul campo, incontrando il personale e visitando le zone più a rischio. La sua priorità è essere tra la gente per prevenire i rischi e migliorare la sicurezza in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è insediata ufficialmente alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino la nuova Comandante, Alessandra Rilievi, che da oggi assume la responsabilità operativa e organizzativa del presidio irpino. Un incarico accolto con emozione e profondo senso del dovere, in un territorio complesso e strategico sotto il profilo della sicurezza. “Sono onorata di poter guidare il Comando di Avellino – ha dichiarato la Comandante –. Ho trovato una struttura di grande professionalità, composta da donne e uomini animati da un forte spirito di servizio. Il mio obiettivo è valorizzare questo patrimonio umano e rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia con i cittadini e con tutte le istituzioni locali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

