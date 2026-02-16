Piemonte | Infermieri nelle scuole un progetto per più salute e sicurezza per ogni studente

In Piemonte, il progetto di inserire infermieri nelle scuole nasce per garantire maggiori tutele a studenti e personale scolastico. La regione sta considerando di assumere un professionista sanitario in ogni istituto, con l’obiettivo di avere un infermiere ogni 3.000 studenti. Attualmente, il rapporto tra infermieri e studenti è di uno su 3.000, ma si punta a migliorarlo per prevenire emergenze e gestire piccoli incidenti in modo più rapido ed efficace.

Piemonte verso l'infermiere nelle scuole: un rapporto di uno su 3.000 studenti. Il Piemonte valuta l'introduzione di una figura infermieristica dedicata in ogni scuola di ogni ordine e grado, con un rapporto di un infermiere ogni 3.000 studenti. La proposta di legge, portata avanti dal Partito Democratico, mira a migliorare la salute e il benessere della comunità scolastica, con un particolare sui più fragili. L'iniziativa, discussa con sindacati e rappresentanti dell'Ordine delle professioni infermieristiche, potrebbe trovare spazio nel bilancio regionale esistente. Un'esigenza emersa dal dibattito regionale. In Piemonte, un infermiere ogni 3.000 studentiUn infermiere ogni 3.000 studenti. E' questo il senso di una proposta di legge del Pd regionale, che sta trovando consensi. Infermieri reclutati all'estero, Enpapi: Mancano i fondi, non i professionisti. Troppi contratti-capestroLombardia: 3.500 assunzione estere entro il 2027. Il Piemonte li ha arruolati da India e Albania. Luigi Baldini: In Italia i professionisti ci sono, la carenza è sui fondi delle assunzioni ... Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Piemonte esprimono una posizione chiara e strutturata sull'esercizio in deroga delle professioni sanitarie, evidenziando criticità che incidono direttamente sulla sicurezza delle cure, sulla qualità dell'assistenza e