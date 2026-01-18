Studente accoltellato lo psicologo dell’educazione | I prof migliori nelle scuole più difficili pagati il doppio

Recenti eventi scolastici evidenziano le sfide degli insegnanti nelle scuole più complesse. Uno psicologo dell’educazione sottolinea che i docenti più qualificati nelle realtà difficili ricevono un trattamento economico superiore. La situazione richiede riflessioni su supporto e valorizzazione del personale scolastico, soprattutto in contesti complessi, per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante per studenti e insegnanti.

Roma, 18 gennaio 2026 – "Ho visto anche i professori piangere, azzardo un modesto consiglio. Lasciate perdere i decreti sicurezza. Se non è un coltello sarà un mestolo, una chiave inglese. Invece rivoluzioniamo le scuole. Negli istituti più a rischio mettiamo gli insegnanti più bravi, paghiamoli il doppio. Anzi già che ci siamo rimescoliamo tutto, distribuiamo le differenze. In ogni classe i casi difficili non possono superare l'8 per cento. E nel biennio delle superiori nessuna separazione, percorso uguale per tutti: figlio di marocchini e figlio di notaio insieme, a imparare la stessa lingua del rispetto.

