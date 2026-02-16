Picchia un uomo e gli ruba il telefono dicendogli che ha un debito con lui | domiciliari per un 17enne
Un ragazzo di 17 anni di Verano Brianza ha aggredito un uomo e gli ha rubato il telefono, accusandolo di un debito che non esisteva. La scena si è svolta ieri pomeriggio in centro, dove il giovane ha avvicinato la vittima e, senza preavviso, l’ha colpita più volte. I carabinieri di Meda hanno arrestato il minorenne e gli hanno imposto gli arresti domiciliari. Sul suo conto sono emersi anche altri reati, tra cui spaccio e tentata estorsione.
Rapina, lesioni, tentata estorsione e spaccio. Sono le accuse per un 17enne residente a Verano Brianza al quale è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa da parte dei carabinieri della stazione di Meda. Tutto è partito da una denuncia fatta da un 21enne. Secondo la ricostruzione dei militari, nel novembre del 2025 il 17enne avrebbe avvicinato il 21enne in un parco pubblico. Nel corso delle successive indagini svolte dai carabinieri, il telefono sottratto è stato rinvenuto nell’abitazione del 17enne, dove è stato eseguito un sequestro probatorio. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Monzatoday.it
