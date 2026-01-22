A ruba gli occhiali di Emmanuel Macron dell' italiana iVision Tech che costano 650 euro lui li ha comprati

Durante l’evento di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare un paio di occhiali da sole italiani, realizzati dall’azienda iVision Tech. Questi occhiali, dal prezzo di circa 650 euro, hanno attirato l’attenzione non solo per il loro stile, ma anche per il fatto che il presidente francese li abbia scelti e acquistati. Un esempio di come prodotti italiani di qualità trovino riconoscimento anche tra le personalità internazionali.

Probabilmente Emmanuel Macron non immaginava che sarebbe diventato un tacito influencer per gli occhiali iVision Tech indossati a Davos durante il suo intervento. Il presidente francese li ha sfoggiati per una emorragia sottocongiuntivale, ma quel design e quelle lenti a specchio hanno sollevato tanta curiosità. Tant’è che, ora, l’azienda ha visto lievitare gli ordini. Lo afferma non senza gioia l’imprenditore Stefano Fulchir. Sì, il marchio è tutto italiano. La febbre del look di Emmanuel Macron Chiunque ha notato il singolare accessorio sul volto di Emmanuel Macron a Davos. Il presidente francese, infatti, si è presentato all’evento con un paio di occhiali con lenti a specchio, una scelta – dice lui – tutt’altro che estetica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A ruba gli occhiali "Top Gun" di Macron, la casa madre è italiana

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione, cosa ha avuto: «Dovrete sopportarmi così»

