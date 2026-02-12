I carabinieri hanno arrestato un uomo che ha picchiato e rubato il telefono a un passante. L’episodio si è verificato in pieno giorno e subito dopo i militari sono intervenuti, riuscendo a bloccare il ladro e a denunciarlo. Sono state anche tre altre persone segnalate per reati simili, mentre un’altra è finita in manette. La lotta ai reati predatori continua senza sosta nelle strade della città.

Tre denunce e un arresto. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri contro i reati predatori. Nello specifico i carabinieri di Montegranaro hanno denunciato, uno magrebino 32enne del posto ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali. Il nordafricano all’inizio di gennaio avrebbe aggredito nel centro di Montegranaro un cittadino che stava sostando su una panchina in un momento di relax, malmenandolo e sottraendogli il telefono cellulare del valore di circa 150 euro, per darsi poi alla fuga. La vittima ha riportato lesioni poi valutate e medicate dai sanitari dell’ospedale di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia e ruba il telefono a un passante

