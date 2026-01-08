Gela picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia L' uomo trovato con una pistola carica nello zaino

A Gela, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito la moglie e minacciato di morte i familiari. Durante l’intervento, è stato trovato con una pistola carica nello zaino, in violazione delle norme sulla detenzione di armi. L’arresto si inserisce in un’azione di controllo volta a garantire la sicurezza e la tutela delle persone coinvolte in situazioni di violenza domestica.

Carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato a Gela un pregiudicato di 46 anni per violenza domestica e detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo è accusato di avere picchiato, colpendola con calci e pugni, la moglie, minacciandola di morte. Ai militari dell’Arma la donna ha detto di subire da anni frequenti violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, più. 🔗 Leggi su Feedpress.me

