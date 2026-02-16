Piazza Vittorio | partiti gli interventi per proteggere le storiche palme

A Piazza Vittorio, le autorità hanno avviato un piano di interventi per salvare le palme antiche dall'infestazione di insetti nocivi. Ogni due mesi, vengono effettuate cinque operazioni mirate per trattare le piante e prevenire danni irreparabili. Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione di preservare un patrimonio vegetale che da anni decora la piazza, rendendola un punto di riferimento per residenti e turisti.

Cinque interventi, a cadenza bimestrale, per mettere al riparo le palme storiche dall’attacco di temibili parassiti. Il comune ha dato il via alle operazione fitosanitarie che, oltre ai giardini Nicola Calipari dell’Esquilino, interessano anche altre aree dove sono presenti gli esotici esemplari. Gli interventi riguardano infatti anche 41 palme di varia specie dei Giardini di Sant’Andrea e di Carlo Alberto al Quirinale e le 5 palme di Piazza di Spagna, dove i trattamenti saranno effettuati all’alba per non incidere sul passaggio della piazza. Per quanto riguarda piazza Vittorio, le operazioni stanno riguardando 64 palme storiche e, perché siano eseguite in totale sicurezza, durante il loro svolgimento i giardini restano chiusi al pubblico.🔗 Leggi su Romatoday.it

Verde, Alfonsi ha annunciato l’inizio dei lavori di cura delle palme storiche nei giardini di Piazza Vittorio, dopo che questa mattina sono stati avviati gli interventi fitosanitari.

Roma inizia i lavori di cura delle palme storiche nei quartieri centrali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.