Capodanno a Napoli stop ai fuochi d' artificio in alcuni luoghi simbolo in città | l' ordinanza

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emanato un’ordinanza per regolamentare l’uso dei fuochi d’artificio in alcune zone della città, tra cui piazza del Plebiscito e piazza Municipio. Le restrizioni sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e il buon svolgimento delle celebrazioni, rispettando le normative vigenti e tutelando il patrimonio urbano e civile.

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio.

