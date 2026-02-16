Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter Daspo di 4 anni al 19enne ultrà

Il 19enne tifoso interista ha causato la sospensione di Cremonese-Inter il 1° febbraio, quando ha lanciato un petardo vicino al portiere Emil Audero. La Questura di Cremona ha deciso di vietargli l'accesso agli stadi per i prossimi quattro anni, dopo aver identificato e denunciato il giovane. Un episodio che ha attirato l’attenzione di tutti, poiché il petardo ha esploso a pochi metri dal portiere, creando un momento di grande tensione.

La Questura di Cremona ha disposto un Daspo di quattro anni nei confronti di un tifoso interista di 19 anni che, lo scorso 1° febbraio, durante Cremonese-Inter, ha lanciato in campo una bomba carta esplosa nelle vicinanze del portiere Emil Audero, provocando la sospensione temporanea della partita. Il giovane, attualmente agli arresti domiciliari, era stato arrestato in differita dalla Digos di Cremona subito dopo l’episodio. L’esplosione dell’ordigno, avvenuta poco dopo l’inizio del secondo tempo, aveva costretto l’arbitro a interrompere il match per consentire le verifiche del caso e ripristinare le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà Petardo contro il portiere della Cremonese Audero, arrestato 19enne ultrà interista La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking. Lancio del petardo contro il portiere Audero, le accuse si spostano su un 19enne ultrà interista: arrestato Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Petardo in Cremonese-Inter, va ai domiciliari l'ultras di 19 anni; Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà; Petardo contro Audero, ultrà dell'Inter ai domiciliari: i botti acquistati a Napoli; Petardo contro il portiere Audero, domiciliari per l'ultrà interista. Petardo contro il portiere Audero, per 19enne Daspo di 4 anniUn provvedimento di Daspo di 4 anni è stato emanato nei riguardi dell'ultras interista di 19 anni, attualmente ai domiciliari, che lo scorso 1° febbraio, poco dopo l'inizio del secondo tempo della par ... ansa.it Petardo contro Audero, arrestato ultrà interista di 19 anni. Viminale: Stop trasferteLeggi su Sky TG24 l'articolo Petardo contro Audero, arrestato ultrà interista di 19 anni. Viminale: Stop trasferte ... tg24.sky.it Nuovo #Schedinaccio tutto sulla #SerieA! #Como #Fiorentina #Lazio #Atalanta #Inter #Juventus #Cremonese #Genoa #Napoli #Roma x.com Cos'hanno in comunque Juventus-Lazio, Inter-Cremonese, Milan-Pisa e Parma-Atalanta Tutte e quattro le partite hanno avuto un episodio come il gol di Koopmeiners e indovinate quanti non sono stati assegnati Uno solo. Anzi guardando bene, a differe facebook