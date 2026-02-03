La polizia ha arrestato un giovane tifoso dell’Inter, di 19 anni, che avrebbe lanciato un petardo contro Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter. Le telecamere dello stadio hanno identificato il sospettato, che ora si trova in manette. La procura di Milano ha disposto il suo arresto, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ragazzo di 19 anni parte del gruppo del tifo organizzato interista dei Vikings è stato arrestato per aver tirato il petardo che ha ferito il portiere della Cremonese Emil Audero nell'ultimo turno di Serie A. Scagionato quindi il tifoso romagnolo, in ospedale con una grave ferita alla mano.

Petardo contro Audero in Cremonese - Inter, arrestato tifoso identificato dalle telecamere dello stadio

Durante la partita tra Inter e Cremonese, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito Emil Audero.

Un tifoso della Cremonese che ieri ha lanciato un petardo contro Audero sarà arrestato.

