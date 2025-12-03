un bando per sostenere la cooperazione sportiva

Firenze, 3 dicembre 2025 – Torna “Cooperazione e Sport”, il bando promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana per supportare la creazione e lo sviluppo di nuova cooperazione sportiva in Toscana. Il bando si rivolge a gruppi che presentino progetti per costituire una cooperativa sportiva dilettantistica, a società o associazioni che intendono trasformarsi in una cooperativa sportiva dilettantistica e alle cooperative sportive dilettantistiche già esistenti che propongano progetti di sviluppo della propria attività sportiva. Le cooperative dovranno avere sede legale in Toscana. “Investire sullo sport vuol dire farlo sul benessere fisico e mentale delle persone, dedicare risorse all’aggregazione dei ragazzi (e non), preservare spazi di crescita e di confronto, dove si sta insieme per migliorarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

