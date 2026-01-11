Addio diesel c’è il bonus Pronti due milioni di euro per cambiare auto e moto | I nuovi bandi a gennaio

A partire da gennaio, saranno disponibili nuovi incentivi per la sostituzione di veicoli diesel fino a Euro 5. Con un budget di due milioni di euro, i cittadini potranno usufruire di bonus per cambiare auto e moto più inquinanti. Questa iniziativa mira a ridurre le emissioni e favorire la mobilità sostenibile, offrendo un’opportunità concreta per aggiornare il parco veicoli in modo più ecologico.

Due milioni di euro per sostituire le auto più inquinanti, cioè le auto diesel con motore fino a Euro 5. Sono i fondi stanziati da Palazzo Vecchio per coprire inuovi bandi che, presto, metteranno nero su bianco le regole per accedere ai contributi. La delibera è stata portata in giunta dall’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio e contiene già le linee guida per lo stanziamento delle risorse che arrivano dritte dal ministero dell’Ambiente. I bandi con tutti i dettagli, invece, saranno pronti entro la fine del mese. Ma le prime certezze ci sono già: gli incentivi sono destinati a micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, enti del terzo settore e residenti a patto che abbiano un Isee fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

