Continuano le indagini sulla pesca illegale di datteri nella penisola sorrentina, con cinque ulteriori condanne definitive. L'operazione mira a tutelare le risorse locali e prevenire attività illecite che minacciano l'ecosistema e l'economia della zona. La giustizia conferma il suo impegno nel contrasto a pratiche irregolari, rafforzando la tutela del patrimonio naturale e delle attività agricole legali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pesca illegale di datteri in penisola sorrentina, altre condanne pesantissime. È quanto prevede la sentenza emessa ieri dal tribunale di Torre Annunziata nei confronti di cinque imputati (una sesta persona a giudizio per associazione a delinquere e ricettazione è stata assolta). Il presunto capo dell’organizzazione che secondo gli investigatori sarebbe stato il promotore è stato condannato a sette anni perché ritenuto responsabile dai giudici di primo grado di associazione a delinquere, connotata dall’aggravante ambientale, e di disastro ambientale. Per gli altri quattro imputati le pene vanno dai 6 anni e 10 mesi e 5 anni ed otto mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pesca illegale di datteri, arrivano altre cinque condanne

