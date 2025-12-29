Donna trovata morta a Milano Il Pm | Segni strani sul corpo si segue la pista dell’omicidio

Una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita lunedì mattina a Milano, nel quartiere di Cimiano. Il corpo, rinvenuto in un cortile di via Paruta 74, presenta segni che hanno indotto il pubblico ministero a considerare la possibilità di un omicidio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause della morte e valutare eventuali responsabilità.

Il corpo di una donna dell'apparente eta' di circa 30 anni è stato trovato lunedì mattina a Milano in un cortile in via Paruta 74 nel quartiere di Cimiano, alla periferia Nord Est del capoluogo lombardo. Secondo quanto si apprende, il corpo riporterebbe intorno al collo i segni che potrebbero essere quelli dell'aggressione. Le indagini dovranno chiarire l'identità della donna, trovata senza documenti, e le cause della morte. Trovata dal custode. La d onna è stata trovata dal custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile. Aveva lividi sul corpo, anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto.

Giovane donna trovata morta a Milano, la Procura indaga per omicidio - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. rainews.it

Donna trovata morta in un cortile dal custode, si indaga per omicidio: «Era semi svestita, nessuno la conosceva. Qualcosa di strano c'è» - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato rinvenuto nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano, non lontano da via Padova. leggo.it

Milano, donna trovata morta in un cortile #NordMilano24 #Milano #cronaca #BreakingNews x.com

A #Milano una giovane donna trovata senza vita, seminuda, in un cortile. Ha ecchimosi sul corpo. La Procura indaga per #omicidio. #Tg1 Rossana Caviglioli - facebook.com facebook

