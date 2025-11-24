Persona dispersa in mare proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

SENIGALLIA – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per le ricerche di una persona dispersa in mare a Senigallia, sia nello specchio d’acqua in prossimità della rotonda a mare che nel fiume Misa. È in arrivo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco da Pescara, sul posto anche i sommozzatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Persona dispersa in mare, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

Altre letture consigliate

La persona dispersa è un uomo di 73 anni, residente nell’area metropolitana di Melbourne - facebook.com Vai su Facebook

Persona dispersa nel mare Adriatico, nelle ricerche impegnato anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara - A essere disperso in mare dovrebbe essere un uomo di 86 anni di cui si sono perse le tracce nella zona di Ancona ... Segnala ilpescara.it

Si gettano dalla nave per evitare di essere rimpatriati, proseguono le ricerche dei due uomini dispersi in mare - Livorno, 1 novembre 2025 – Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini dispersi in mare da giovedì. Segnala lanazione.it

Dispersi in mare a Taranto, corpo recuperato è di Claudio Donnaloia: proseguono ricerche degli altri 3 uomini - È di Claudio Donnaloia, 73 anni, il corpo ritrovato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno da un pattugliatore della Guardia di Finanza a 14 miglia al largo di Metaponto di Bernalda e a 11 miglia in linea ... Scrive fanpage.it