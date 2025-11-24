Persona dispersa in mare proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

Anconatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per le ricerche di una persona dispersa in mare a Senigallia, sia nello specchio d’acqua in prossimità della rotonda a mare che nel fiume Misa. È in arrivo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco da Pescara, sul posto anche i sommozzatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

persona dispersa in mare proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

© Anconatoday.it - Persona dispersa in mare, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

Altre letture consigliate

persona dispersa mare proseguonoPersona dispersa nel mare Adriatico, nelle ricerche impegnato anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara - A essere disperso in mare dovrebbe essere un uomo di 86 anni di cui si sono perse le tracce nella zona di Ancona ... Segnala ilpescara.it

Si gettano dalla nave per evitare di essere rimpatriati, proseguono le ricerche dei due uomini dispersi in mare - Livorno, 1 novembre 2025 – Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini dispersi in mare da giovedì. Segnala lanazione.it

Dispersi in mare a Taranto, corpo recuperato è di Claudio Donnaloia: proseguono ricerche degli altri 3 uomini - È di Claudio Donnaloia, 73 anni, il corpo ritrovato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno da un pattugliatore della Guardia di Finanza a 14 miglia al largo di Metaponto di Bernalda e a 11 miglia in linea ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Persona Dispersa Mare Proseguono