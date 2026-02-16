Loic Meillard ha vinto la medaglia d’oro nello slalom olimpico maschile a Bormio perché Scott McGrath, in fuga dopo aver perso l’oro, si è allontanato nel bosco in preda alla disperazione. La scena si è svolta sulla Stelvio, dove il canadese ha abbandonato la gara dopo aver sbagliato una porta e aver deciso di allontanarsi dal percorso, lasciando gli spettatori perplessi.

L’oro nello slalom olimpico maschile sulla Stelvio di Bormio è andato allo svizzero Loic Meillard, alla sua terza medaglia ai Giochi. Ma il momento più tristemente iconico della gara riguarda il norvegese Atle McGrath. In testa dopo la prima manche, McGrath ha sbagliato nella seconda, inforcando sul primo cambio di pendenza mentre era sotto pressione, e ha reagito con rabbia all’errore che gli è costato la vittoria. Ha lanciato i bastoncini, ha lasciato la pista e si è diretto verso il bosco, dove si è lasciato cadere e si è portato le mani al volto per lunghi minuti. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perde l’oro e scappa nel bosco: la folle disperazione di McGrath

Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco.

Durante le Olimpiadi, McGrath ha vissuto un momento difficile quando ha perso l’oro nello slalom.

