Il calvario di McGrath alle Olimpiadi | perde l'oro gli esultano in faccia va a piangere nel bosco

Durante le Olimpiadi, McGrath ha vissuto un momento difficile quando ha perso l’oro nello slalom. La delusione lo ha colpito duramente e si è allontanato dal podio, togliendosi gli sci e entrando nel bosco vicino alla pista. Alcuni spettatori hanno approfittato della sua fragilità per esultare in faccia a lui, rendendo la scena ancora più amara. La sua reazione spontanea ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando chiaramente trasparire il peso di quella sconfitta.

