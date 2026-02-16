Folle McGrath | inforca e butta l' oro poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince Meillard

Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco. La scena si è svolta durante una competizione sulla Stelvio di Bormio, lasciando gli spettatori senza parole. Alla fine, Meillard si è imposto, lasciando McGrath senza il podio. Il norvegese ha dimostrato grande resistenza e ha conquistato la vittoria, mentre Gstrein ha ottenuto il secondo posto e Kristoffersen il terzo.

L'oro nello slalom olimpico maschile sulla Stelvio di Bormio l'ha vinto Loic Meillard - terza medaglia per lui e quarto oro su cinque prove per la Svizzera - ma il vero show alla fine l'ha fatto Atle McGrath, il norvegese con papà americano in testa dopo la prima manche. Sotto evidente pressione dopo la seconda manche perfetta di Meillard (già secondo in combinata e terzo in gigante a questi Giochi), McGrath ha iniziato la seconda frazione con sei decimi da gestire: partito un po' impacciato sul tracciato angolato del muro della Konta, il ragazzo nato nel Vermont nel 2000 ha inforcato sul primo cambio di pendenza, dove in teoria poteva accelerare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Folle McGrath: inforca e butta l'oro, poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince Meillard