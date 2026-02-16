Perde il controllo del camioncino e si schianta contro un albero | muore un 50enne

Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo camioncino e aver finito contro un albero a Collecchio. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il veicolo ha sbandato improvvisamente, probabilmente a causa di una manovra sbagliata. La vettura si è ribaltata e ha urtato un albero lungo la strada principale.

Tragedia nella tarda serata di ieri a Collecchio. Un camioncino è uscito di strada autonomamente andando a finire contro degli alberi. L'incidente si è verificato intorno alle 23.40, lungo strada Notari. L'autista, un uomo di 50 anni, è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni disponibili, il mezzo non avrebbe coinvolto altri veicoli. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del camioncino, con un impatto violento contro delle piante a bordo carreggiata. Immediato l'intervento dei soccorsi sanitari, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate nello schianto.