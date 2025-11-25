Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero | Giuseppina muore a 44 anni

Thesocialpost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella serata di ieri, 24 novembre, a Vitulazio (Caserta), dove Giuseppina Luongo, 44 anni, ha perso la vita dopo essere finita con la sua automobile contro un albero ai margini della carreggiata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime verifiche la donna avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. L’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 146, in località Simeone, tra via Tufo e la statale Appia. Alla guida della sua Fiat Punto, la vittima era sola quando l’auto è uscita di strada, andando a schiantarsi contro un ulivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

