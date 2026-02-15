Napoli-Roma 1-1 rigore per i giallorossi per fallo di Rrahmani su Wesley LIVE

Il Napoli e la Roma si sono affrontati al Maradona, finendo 1-1, dopo che i giallorossi hanno ottenuto un rigore per fallo di Rrahmani su Wesley. La decisione dell’arbitro ha dato un calcio di rigore agli ospiti, che hanno trasformato in gol. La partita si gioca in un momento delicato per i partenopei, reduci dalla sconfitta in coppa Italia contro il Como.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c'è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League.